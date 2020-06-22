新冠肺炎疫情解封，不少產業力拼復甦，但少去國際觀光客加持，商圈沒落化現象仍持續延燒，像是曾經紅級一時的台中逢甲商圈，以往是觀光客必遊景點，如今不敵大環境變化，人潮流量持續銳減，就連商圈內的三大廣場也形同空城！

逢甲商圈榮景不再，店面正值營運寒冬，觀察商圈內的三大商城屋台街廣場、碧根陽光廣場、格尚廣場，空置情形極高，尤其是屋台街廣場僅剩外圍有零星店家，形同空城一般，至於碧根陽光廣場、格尚廣場也有高達四至五成左右的空置攤位。

21世紀不動產七期河南加盟店經理沈政興指出，這三大廣場均佇立在逢甲商圈正核心地段，像是位於逢甲路上的屋台街廣場，全盛時期一格2坪小攤位租金可來到3～5萬，現在即便租金腰斬，也鮮少有店家想要進駐。

至於福星路上的格尚廣場，以及相鄰的碧根陽光廣場，也是面臨相同狀況，沈政興表示，全盛時期碧根陽光廣場的租金最高曾經來到5萬以上，且一位難求，但自從兩岸政策出現變化，陸客來台受到限縮後，租金便開始下跌，如今又碰上新冠疫情影響，待租量也同步走升。

事實上，逢甲商圈內有不少整棟式的廣場，地主將店面劃分成小坪數出租予服飾、飾品、生活用品店等，在逢甲商圈來客率最高時，小小2坪空間租金雖要價三五萬，但店家過去以集客行銷模式生存，業績往往能達到翻倍的效果，因此過去可說是一位難求，然而隨著陸客不來，又疫情衝擊，逢甲商圈生意直直落，想要恢復榮景似乎面臨挑戰。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛分析，大型商圈過去憑藉著大量人流衝業績，但是受到疫情影響，不僅國際觀光客變少、在地客也盡量比免密集度高的夜市型商圈，一般來說業績下降三成對攤販來說，都還是可以承受的範圍，但像是逢甲商圈這種集客度高的店家，人潮大幅度銳減對業績影響往往超過五成甚至七成，店家等於是「開一天賠一天」，只好快速斷尾求生。

黃舒衛認為，雖然台灣疫情趨緩防疫解封，但短時間內消費者仍排斥到人潮密集度較高的消費空間，因此後疫情時代夜市型商圈想要逆轉，似乎還有待觀察，不過隨著大型品牌進駐，逢甲商圈也可望轉型為商場或影城模式，搭配集中管理客戶資料、行銷內容，且在衛生品質、設施清潔度層層把關下，相較於夜市型商圈，可望發揮中長期效果。

沈政興也進一步表示，觀察台中逢甲商圈發展，不少小店紛紛退場，取而代之的是大型運動品牌店進駐，甚至趁著店租來到低點時期興建品牌旗艦店，未來逢甲商圈也將走向財團化趨勢，至於有特色的小店將會散佈在租金較低的外圍地區，例如：西安街、福星北路一代。

事實上，從逢甲大學日前公布的「2019年逢甲商圈發展調查」可以發現，新冠肺炎疫情只是壓垮逢甲商圈的最後一根稻草，逢甲商圈人潮持續退燒中，去年在陸客限縮來台自由行後，創下12年來新低，人潮數僅剩1,056萬人次左右，而整體營業額更是慘淡，跌到僅剩73.8億元，已經遠低於2008年、2009年金融海嘯時期的95.6億元及87億元。

逢甲大學則指出，2013至2016年期間為逢甲商圈消費商機的全盛時期，從92.4億元曾一度攀升至109.7億元，且維持在101億元以上，但自從2017年經濟局勢不穩，且觀光客群出現結構變化，整體消費商機下滑至93.9億元，2018年則跌至約85億元，2019年更是跌到僅剩73.8億元，此波大環境經濟不佳的影響，及大陸客來台旅遊政策變化的衝擊，已更甚於十年前的金融海嘯影響。

不過，中信房屋中彰投駐區經理楊乾意也指出，雖然近年來逢甲商圈面臨挑戰，目前福興路上待租店面更是高達30戶以上，但商圈轉型陣痛期過後，其具備交通優勢，包括鄰近中清交流道、中港交流道、74號快速道路，又有水湳經貿園區以及中國醫藥學院水湳校區帶來的人潮，對於多少可望彌補逢甲商圈近年來流失的來客量。