全聯調理熟食自有品牌「美味堂」開賣至今創下近5億元業績，是全聯億元俱樂部的的潛力股，即日起至7月16日首次與「檀島香港茶餐廳」聯名合作，推出5款港式小點，售價89元至179元，期間買指定產品送原價105元秘製叉燒包兌換券。預計此波新品可為美味堂提升2成業績。

全聯美味堂x檀島金牌燒鴨，每盒300g，159元。（全聯提供）

We Sweet甜點5月與「檀島香港茶餐廳」聯名5款甜品，28天創下超過2500萬元的業績；這次5款港式點心，由曾獲得潮州菜國際大賽金牌、香港世界粵菜廚皇大賽銀牌等殊榮的「檀島香港茶餐廳」行政主廚黃祥恩技術指導。

全聯美味堂x檀島豉汁鳳爪，每盒140g，89元。（全聯提供）

必吃的「蜜汁叉燒肉」，手工修整分切脂肪分佈均勻的梅花肉，並透過低溫烘烤與真空技術使其肉汁封存其中，使用嘉義民雄紅麴醬以5度c低溫醃漬，讓肉質軟嫩不乾澀，烘烤或氣炸覆熱前，刷上特製叉燒醬，叉燒肉更顯光澤透亮。

全聯美味堂x檀島腐皮鮮蝦捲，每盒175g，5入119元。（全聯提供）

「金牌燒鴨」的精華在於使用100%創於1936年的香港鉅利醬園祖傳的冰梅醬；選用特規大爪的「豉汁鳳爪」，先炸後滷並、使用香港李錦記熊貓濠油醬為基底調味；「腐皮鮮蝦捲」100%手工製作，使用7%的沙丁魚漿搭配鮮蝦，並增加韭黃及荸薺提升口感；「胡椒豬肚排骨湯」選用腩排兩旁帶肉的部位，一段骨頭只取其中兩截，相當珍貴。

全聯美味堂x檀島胡椒豬肚排骨湯，每盒500g，179元。（全聯提供）

2017年6月起推出的「美味堂」，以調理熟食為主，打出安心、美味、便利3大口號，至今創下近5億元的好成績，賣出盒數近千萬，目前共有10款商品，最熱銷的台式滷味五大天王分別是Q彈有嚼勁的滷金錢牛肚、開賣首月即創造近300萬元的帶骨豬腳，與滷味拼盤、秘製鴨翅及秘製雞胗。