2020年盛夏，Rado瑞士雷達表 Captain Cook庫克船長青銅自動腕錶再推出全新藍面選色。庫克青銅藍的時間奧義體現在太陽紋放射狀錶盤與同色系內傾式高科技陶瓷錶圈中，搭配能隨著環境及個人使用習慣變化出不同印記的青銅特性，讓庫克青銅成為一只有生命的腕錶伴隨錶主紀錄日常時光。

此外，Rado更定義出多元的藍面設計語彙，運用多種不同明度與彩度的藍色結合創新材質、技術與概念，以深海湛藍、銀河漸層藍、飽和絢麗藍玩出新意，包括運動時尚的Captain Cook庫克船長復刻自動女仕腕錶、輕奢優雅的True Secret真我系列秘密鏤空自動鑽錶與不可忽視的True Thinline真我超薄幻彩高科技陶瓷科比意限量腕錶，讓今夏悠遊於靜謐的藍調美學中。

Rado瑞士雷達表青銅庫克船長藍面出擊！演繹夏日藍調之美（圖／品牌提供）

瑞士雷達表以其極致的設計美學結合瑞士工藝，以及對色彩的敏銳度，將蘊含不同時間面向的藍調精準呈現在錶款上。有如夏日夜幕的漸層銀藍是寧靜與優雅，落在True Secret真我系列秘密鏤空自動腕錶的面盤上，12顆美鑽如夜空中的星星環繞在銀藍色漸層錶盤，體現簡約、輕奢與高雅的時間底蘊，其開芯設計能一覽瑞士機芯的在分分秒秒間的靈動之美。

Rado瑞士雷達表青銅庫克船長藍面出擊！演繹夏日藍調之美（圖／品牌提供）