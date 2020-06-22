王樂妍這幾年接連續拍了《女兵日記》、《女力報到》系列偶像劇，戲中的角色、性格逐漸內化在她的現實生活中，「Girl’s Power」（女力）成為她的人生座右銘，人生也開始有了轉變。
「以前我是被照顧的角色，個性很被動，坐著等待機會到來。但現在不一樣了，我會主動出擊，願意挑戰創意，努力去爭取機會！」王樂妍笑說。
為了自我充實，王樂妍參加直銷公司舉辦的管理學與成長課程，每天做一小時的瑜伽和運動，還安排讀書計畫，每天至少要抽出半個小時念書，最近她特別偏愛管理方面的書，包括《自律》、《總經理手冊》、《與成功有約》、《駕馭金錢》、《原子習慣》等，且不時在自己的社群粉團分享讀書心得，也間接感染了粉絲，帶動一股讀書的風氣。
王樂妍認為，近幾年她不僅期許自己在演藝事業能有突破，且希望未來能成為女企業家，這樣的改變並不代表自己很MAN、沒有女人味，反倒是現在比以前更柔軟，更樂於學習如何當個女人。就像「女力」（Girl’s Power）字面上的意思，不能只有Power，還要有Girl的元素，唯有接受認同自己是個女人，才能從中找到力量。
這回王樂妍受邀進棚拍攝本報的JOY COLORi未來鑽石專題，特別挑選一襲Blumarine粉嫩花朵雪紡曳地禮服，裙襬飛揚十分唯美浪漫，猶如女神降臨，搭配JOY COLORi鑽石珠寶套組，更是閃閃動人。另外她也以一襲Vivienne Westwood黑色裸背禮服烘托鑽石之美，深低開至臀部的裸背曲線畢露，展現好身材，展現她性感的一面，女人味十足，搭配堅硬閃耀的鑽石，完美呼應她對「女力」的自我期許。
JOY COLORi未來鑽石為實驗室培育的鑽石，其分子結構、成分皆與礦採天然鑽石無異，與市面上俗稱的「蘇聯鑽」、「人工鑽石」不同，由於未來鑽石沒有「血鑽石」、剝削第三世界廉價勞工與破壞環境生態的疑慮，近來已逐漸被人們所接受，如梅根王妃的婚戒就是出自未來鑽石。
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