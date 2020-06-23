歐萊德茶樹洗髮精沐浴乳400ml，880元，1000ml，1580元。（歐萊德提供）

歐萊德零度C洗髮精沐浴乳400ml，880元，1000ml，1580元。（歐萊德提供）

歐萊德枸杞輕盈身體乳情境圖。（歐萊德提供）

香草集沁涼檸香薄荷洗髮精250ml，580元。（香草集提供）

香草集沁涼檸香薄荷爽身噴霧100g，500元。（香草集提供）

疫情趨緩，消費者更願意往戶外跑，豔陽高照也讓人悶熱煩躁感跟著上升，美妝業者相繼發表涼感保養與髮品，就是要讓消費者在使用日常產品的同時，也能透過產品為肌膚帶來涼感，自帶消暑神器。

歐萊德在夏季喊出「涼感髮膚保養」訴求，發表「零度C洗髮精與沐浴乳」，取自植萃冰鎮配方，以薄荷葉萃取之薄荷醇舒坦緊繃頭皮，輔以雷公根萃取修護髮絲改善毛躁，一接觸頭皮就能帶來冰涼的舒爽感受，打造彷彿浸泡在冰水中的暢快涼感，另外業者也針對在夏季頭皮經常面臨悶癢或異味困擾的機車族，祭出添加精純茶樹精油的歐萊德茶樹洗髮精，使用起來有微微的涼感，能淨化頭皮、舒緩與防止異味，若要強化頭皮調理，還可以在洗髮後搭配使用茶樹抗菌頭皮噴霧。除了髮品，業者也推枸杞輕盈身體乳，一抹沁涼降溫不黏膩，是炎夏必備的涼感保養好物。

香草集發表多款夏季獨有的肌膚清潔與保養，包括針對對抗臉部毛孔困擾的「毛孔緊實精華」，到讓身體肌膚瞬間冰涼降溫的「沁涼檸香薄荷系列」，以及散發清爽檸檬酸香的「Oh!Baby親愛寶貝綠檸香系列」。