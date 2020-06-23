網路上越來越多的正妹靠著直播平台快速竄紅，日本20歲童顏正妹妃菜（hipipigram）便憑著甜美外表、前凸後翹的身材吸引男粉絲喜愛。
擁有一雙超大電眼的妃菜，不僅長相清純還有個可愛的小虎牙，只要一笑便能電暈不少男性粉絲，而時常透過直播及IG分享生活的她，也曾曬出海灘邊的比基尼辣照及性感穿搭，讓她粉絲數激增。
近日，天氣漸漸變熱，烤肉前換上比基尼清涼降溫，一併PO文詢問烤肉的方式，大方秀出豐滿雙球令人看了直噴鼻血，紛紛留言「看到你就能起火」、「太可愛了」、「令人戀愛」。
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