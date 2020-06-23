「體操女神」鄧琳琳以小精靈般的137cm身高走紅，她是2008年北京奧運體操女團冠軍，更在2012年倫敦奧運中奪下平衡木金牌，是當年大陸選手中身高最嬌小的一位，卻以超強柔軟度和平衡力搶下冠軍，是中國女子體操第一位奧運會蟬聯！後續宣布退役後，被保送進入北京大學深造，堪稱文武雙全的學霸正妹。

近日，鄧琳琳附上辣照炫腹，水蛇腰上有著明顯的腹肌馬甲線，她更透過微博暖心問候粉絲，「很久不見～說說疫情期間你們是瘦了還是胖啦」，氣質十足的模樣也引起不少網友轟動，紛紛留言：「哇塞，這腹肌，求教，我也想有」、「琳琳已經是小仙女了」、「你笑起來的樣子真的很甜」、「加油奧～琳琳。不知道在國外還是國內、注意保護自己的安全。你很棒喜歡你」、「小姐姐越長越漂亮了，希望你一直單身下去啊，在我結婚之前你都不要結婚」。

137cm奧運體操女神鄧琳琳二度發育！水蛇腰網封小仙女（圖／摘自微博@邓琳琳）

137cm奧運體操女神鄧琳琳二度發育！水蛇腰網封小仙女（圖／摘自微博@邓琳琳）

1992年出生的鄧琳琳今年28歲，不同於年少的稚氣未脫，現在的她早已是成熟的女人，據悉，早在上了大學之後，鄧琳琳就二度發育，身高從137cm一路長到150cm以上，女大十八變之後整個人的氣質也進化，成為高顏值氣質辣妹，卻依舊保持者運動員的好身材。

137cm奧運體操女神鄧琳琳二度發育！水蛇腰網封小仙女（圖／摘自微博@邓琳琳）