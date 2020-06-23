以下三個星座常常會壓抑自己真正的情緒和想法，導致於某天聽到關鍵詞整個人就大爆發！

▍1.摩羯座：過於現實

摩羯座的人對外人矜持，對愛人哭鬧。就像一個流清鼻涕的小屁孩。你是不是遇見過這樣的摩羯，沒什麼激情，也沒什麼溫柔，就是挺賣力氣的。因為，他希望對愛人有用……如果愛人絲毫感覺不到他的用心良苦，恐怕對摩羯來說簡直就是最大的打擊。摩羯希望確立自己不可動搖的地位，因為，他好害怕孤孤單單一個人。但，這並不是出於情感的需求，因為地球上只要還有一個人，他就能變得「有用」。有人關注他，會讓他覺得自己真的有用。

也許是摩羯小的時候很害怕變成沒用的小孩？當天秤座學會討人喜歡時，摩羯學會了做一個「有用的」小孩。一個多沉重的小孩啊！為了不被拋棄，那麼小小年紀就要開始勞作，開始學習，讓自己變得有用。很多摩羯很小就開始做家務，或者為家族的榮譽而努力，因為他們相信，他們必須變得有用才值得活下去。沒用的人生是不值得過的。

其實只要摩羯放鬆下來，什麼都不做，不去忙碌，給自己放個假，看書的不去買書；健身的不去健身；賺錢的不去賺錢。就這麼發呆，看看你會發生什麼？是不是感到恐怖，沒有價值？再深入進去，深入進去，進到那個黑洞，看看會發生什麼。

▍2.雙魚座：不再信任

雙魚座最怕大家對他的不再信任。都說雙魚是感性的，但是仔細觀察，雙魚們似乎卻是超乎的理性。喜歡分析事物。那為什麼還會有人覺得雙魚很感性呢？那是因為雙魚總是變來變去，前後不一致，很多人認為這樣便是沒有理性。實際上，恰恰是因為他們太有理性，思前想後，前前後後的想，才造成了邏輯上不統一。

雙魚座的人往往喜歡以理性壓抑自己的情緒，因為他們認為自己的情緒是不好的，否定情緒，但這樣，只會使他們的思維更加混亂。解決方式就是感受自己的情緒，真實的表達出來，而不要壓抑到無可挽回。

▍3.金牛座：一無所有

金牛座是最豐富的、富足的星座。金牛們往往以守財奴而聞名於世。事實上，對於金牛來說，他們最大的問題是匱乏感。感覺自己一無所有，所以想要拼命抓住生命中的一切。覺得自己沒有足夠的美貌，沒有足夠的金錢，沒有足夠的愛情等，總之，不論擁有了什麼，金牛依舊會感到匱乏，而不能滿足。於是，有的金牛壓抑這種匱乏，弱化他們，假裝並不需要那麼多。但是這種簡單的壓抑能有什麼作用呢？所以當金牛終於可以說出自己需要，周圍的人，會感到恐懼。

難道金牛不值得擁有這些？為什麼總是將憤怒壓抑？或許，在小的時候，總有一種被家長否定的情況出現，每當你想要選擇A，他們卻會給你B，讓你無法去做自己的主人，說出自己話語和權利。你也相信，他們是對你好，所以漸漸的，你忘記了自己，忘記了自己的需求。於是，你感覺空虛，匱乏，一無所有。一個不按照自己所想而生活的人怎麼可能覺得富足呢？

從現在開始，跟隨自己的內心。不要害怕失去什麼利益，因為，現在所有你想抓住的，恐怕都不是對於你來說最真實的利益。學會感覺，以內在的愛和豐富帶著你的身體進入這個世界。

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】

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