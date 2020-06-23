一向重視隱私的英國皇室成員威廉王子與凱特王妃，竟難得在近日公開多張「家庭私照」，照片中不僅看出他們一家和樂的模樣，也意外曝光凱特王妃「兒時舊照」引發網友熱烈討論。

每年的6月第三個星期天為歐美國家及大陸、日本、印度、新加坡等76個國家的父親節，不少人在網路上紛紛曬出與父親的合影，而英國皇室威廉王子也順應潮流曬出與小王子及公主，以及查爾斯王儲的父子合照，而多張照片中也藏著一張凱特王妃小時後與父親的合照，清秀的臉龐與甜美的笑容與現在並沒有差太多，令不少粉絲忍不住留言「凱特真是從小美到大」、「感覺都沒變」。

在 Instagram 查看這則貼文 Duke and Duchess of Cambridge（@kensingtonroyal）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 21 日 上午 5:00 張貼

隔日(21號)正好度過38歲生日的威廉王子，再次曬出被三個孩子壓在草皮上玩樂的畫面並感謝大家的祝福，透過照片中可以看出私底下的威廉王子與一般的父親一樣與孩子們親密玩耍沒有距離，而能夠拍出這種照片的就是凱特王妃，鐵粉們看到照片再度留言「太喜歡這一家了」、「看照片都覺得歡樂」、「能感受到凱特的笑容」引發話題。

在 Instagram 查看這則貼文 Duke and Duchess of Cambridge（@kensingtonroyal）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 20 日 下午 2:30 張貼