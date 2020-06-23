日本25歲新生代女神新木優子，擁有甜美臉蛋、清新氣質，加上親切的笑容瞬間電暈一票粉絲，IG吸引超過395萬人追蹤。近日她為日本時尚雜誌拍攝一系列穿搭，大方露出性感美背與逆天長腿令粉絲們直呼「太辣了」。

模特兒出身的新木優子，擁有165cm的高挑身型，是不少雜誌的指定模特兒。日前她便為時尚雜誌《anan》拍攝服裝新企劃。

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只見她換上多套造型，其中一件背部挖空的緊身上衣與高衩短褲造型，將她的美背線條與長腿比例完美呈現，網友看了紛紛留言「女神腿超美」、「美死了」、「這身材讓人受不了」。

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