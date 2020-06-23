「華語天王」周杰倫2015年和昆凌婚後陸續生下一子一女，為了保護孩子們的隱私權，始終不讓外界窺視他們的真面目。近日一家人歡慶國際父親節，周杰倫罕見PO出和兒子Romeo的正面同框照，父子倆的鼻型如出一轍，引起網友熱議。
照片中，周杰倫戴著黑色帽子和墨鏡，身穿螢光色上衣坐在船上，Romeo也戴著綠色的墨鏡入鏡，張開嘴巴笑得燦爛，還被PS彩虹鬍子在唇上，模樣非常可愛，讓網友不禁大讚：「羅密歐要出洋芋片嗎」、「跟爸爸一樣帥氣」、「聽爸爸的話 別讓他受傷」。
「華語天王」周杰倫2015年和昆凌婚後陸續生下一子一女，為了保護孩子們的隱私權，始終不讓外界窺視他們的真面目。近日一家人歡慶國際父親節，周杰倫罕見PO出和兒子Romeo的正面同框照，父子倆的鼻型如出一轍，引起網友熱議。
照片中，周杰倫戴著黑色帽子和墨鏡，身穿螢光色上衣坐在船上，Romeo也戴著綠色的墨鏡入鏡，張開嘴巴笑得燦爛，還被PS彩虹鬍子在唇上，模樣非常可愛，讓網友不禁大讚：「羅密歐要出洋芋片嗎」、「跟爸爸一樣帥氣」、「聽爸爸的話 別讓他受傷」。
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