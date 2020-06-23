去年秋冬植村秀推出鐵鏽棕紅唇膏，到今年年初的超高討論度的濃焙紅茶唇，正式將紅棕唇色浪潮推升至新高峰，無論是燒遍小紅書的爛番茄 #BR784、還是在IG 放大火的肉桂紅棕色 #BR785、補貨到又瞬間缺貨的楓糖棕紅色 #BR795，這股紅棕潮流來勢洶洶，在唇控界已累積超高詢問度！

紅棕唇色之所以愈來愈受歡迎，在於它能平衡偏黃膚色，比棕色顯白顯氣色、比紅色柔和好駕馭，兼具時尚、氣勢、不挑膚色等現代女性鍾愛的唇色特質，尤其適合亞洲黃肌，只要紅棕唇擦好擦滿，路人暗黃肌立馬變女神！

植村秀6大「烤栗子唇」手部試色。（圖／邱映慈攝影）

2020年夏天，植村秀更將為所有脫下口罩後，想一秒擦上自信時尚、潮流聚焦的女性，特調出時尚顯白的全新限量「質感烤栗子唇色」！

質感烤栗子唇色全試色。（圖／邱映慈攝影）

特別推薦「蜂蜜栗子」、「烤茶栗子」這兩款全新限量主打色的無色限粉霧保濕唇膏，高級感爆棚的烤栗子色澤，搭配植村秀獨一無二的柔滑奶油感粉霧保濕質地，是今年夏天必收的本命唇膏，搭上這波大勢棕紅唇色，植村秀質感「烤栗子唇」讓你一擦超顯白！

蜂蜜栗子、烤茶栗子是本次主打色。（圖／邱映慈攝影）

時髦人士必備#OR599，彷彿烤得香甜的 栗子色加入一點肉桂色，讓膚色直接亮一階的顯白質感美唇！（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 植村秀烤栗子唇膏*1，不挑色隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/7/9

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