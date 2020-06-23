自2020年春季開始，露華濃的各個官方媒體平台上，開始出現一張新面孔，她是露華濃最新一任的全球品牌形象大使，Jessica Jung潔西卡（鄭秀妍）。當年以韓國流行歌曲團體 「少女時代」 一員嶄露頭角的她，可說是為這個世界定義出「K-Pop」魅力的代表人物之一；時至今日，她不只是一個能歌善舞的流行歌手，同時也是演員、時裝設計師、企業家與作家。才剛邁入30世代的她，成就非凡。

日前，Jessica在她的個人官方IG帳號分享到：「It’s official. I’m a Revlon girl!」正式跟喜愛她的朋友們分享這個令她感到光榮的新身份。對於從小生長在美國舊金山的她來說，露華濃不只是一個大家耳熟能詳的知名美妝保養品牌，更在她心中勾勒出一種關於魅力的鮮明形象。

Jessica在她的個人官方IG帳號分享自己的新身分。（圖／品牌提供）

Jessica回想著過去那些曾在她心中留下深刻印象的露華濃彩妝大使，並說到：「露華濃一直是魅力的同義詞。對我這樣一個在舊金山長大的年輕女孩來說，我被那些指標性女性擦著露華濃彩妝的大膽形象所深深吸引。而現在，我成為了露華濃全球品牌形象大使的一員，這令我又興奮又榮幸。」

Jessica表示夠成為露華濃全球品牌形象大使的一員，令他又興奮又榮幸。（圖／品牌提供）

當年仍青澀的她可能未能想像到，有朝一日，她也成了露華濃彩妝大使的一員。多年來，憑藉著不斷突破自我的勇於嘗試，在多重領域發光發熱，此時此刻的她，無疑是露華濃「Live Boldly活出璀璨自信」這句品牌宣言的最佳典範。

對此，露華濃全球品牌總裁Silvia Galfo讚賞地表示：「我們被Jessica那份與生俱來的力量所吸引，這份力量引領著她的正面積極和秉持著企業家思維，一路突破框架，實現各種目標。她樂於在美好事物上多方嘗試，並有著無法被輕易擊敗的強大心智，這些特質都推動著她跨越常規，完美地體現了露華濃的『Live Boldly活出璀璨自信』精神。我們很高興她能加入露華濃家族。」露華濃未來將透過一系列Jessica全新廣告演繹女性充滿熱情、自信活力與無所畏懼的迷人特質，敬請期待。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 露華濃小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/7/9

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