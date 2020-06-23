華建(2530)今日召開股東會並改選四席董事、三席獨立董事，最終市場派萬安生命前董座吳珅篁支持的寶佳少東林家宏團隊，拿下四席，超過華建創辦人暨大股東林文亮三席，確定經營權變天，29日將召開董事會改選董事長、總經理。

華建今早股東會進行七席董事改選，結果公司派僅拿下三席，包括董事李進益、曾炳榮（大捷投資代表人），以及獨董葉建偉；寶佳少東林家宏為首的市場派，則拿下四席董事，包括董事鄭斯聰、顏明宏，以及獨董王慕凡、黃智楨；選舉結果市場派以4比3勝出，華建確定變天，而華建創辦人林文亮並未出現在名單。

對此，華建聲明稿指出，各界關心且紛擾已久的經營權之爭，純屬市場傳言及臆測，公司沒有評論，多年來已由專業經理人治理，無論股東結構如何，或是董事席次改選結果，股東權利及董事長職責皆依相關法令辦理，尊重合法選舉結果。

華建表示，未來將與寶佳共同經營管理，寶佳董事會及專業經理人負責，相信未來營運能更上一層樓。

華建去年營收由於無個案完工入帳，主要入帳來源為租賃收入，全年合併營收僅1016萬元，稅後淨損7384萬元，每股虧損0.25元，但仍每股配息0.1元。

華建副總經理李俊賢表示，目前手上可售的成屋是北市內湖「大華湖閱」的2戶店面，預估可售 1 億元；危老重建的北市「台大華」預售建案，去年 10 月已完銷，總銷售金額 15.6 億元，同時華建在台北市五常街的合建案「大華榮芯」已於3月開工，可售約4.5億元，將採邊建邊售模式，銷售也已達5成，預計最快明年底後年初入帳。

儘管未來3~5年無新案，但華建手上仍有2精華案，是故吸引寶佳為首的市場派搶奪經營權。包含位於台北市復興SOGO的「懷生段」都更案，預計興建地上 22 層及地下 3 層的商場及辦公大樓，規劃從 1 樓到 4 樓都是商業空間，5-22 樓規劃為一樓一戶商辦，市場估 2027 年完工。

另外，則是北市西區的太原路段都更案，已於今年4月送事業計劃走權利變換，基地面積為 742 坪，預計興建地下 6 層、地上 24 層的住商混合大樓，3 樓以上規劃為住宅，市場推估 2027 年完工，預估華建可售面積也達 9100 坪。