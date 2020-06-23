6月22日Dior於巴黎公開初始於邁阿密發表的早秋時裝系列中，Dior 男裝創意總監 Kim Jones聯合 Jordan 品牌一同打造 Air Jordan 1 OG 限量球鞋與同名 Air Dior 時裝與配件膠囊系列。Air Jordan 1 OG 球鞋分別以高筒與低筒的形式呈現，為了這一個特別的球鞋發表，Dior 也將引領一個全新獨家的線上體驗來競逐這雙球鞋逸品的購買權。

藉由即將公佈的期間限定迷你網站中，每一位參加者將獲邀於網站上註冊確保取得購買權的資格，同時也可選取自己屬意的球鞋款式(高筒或低筒鞋款及尺寸)，以及方便取貨的期間限定店或特選 Dior 專賣店。

Air Dior 膠囊系列與 Air Jordan 1 OG Dior 球鞋（圖／品牌提供）

每一位參與者得以選定一家 Dior 專賣店，並單次限定選擇球鞋的款式與對應的尺寸。屆時 Air Jordan 1 OG Dior 球鞋將獨家開放於選定的期間限定店與特選 Dior 專賣店中，提供給這些當初曾於網站上登錄的參加者來獲取保證購買球鞋的機會。

Air Dior 膠囊系列與 Air Jordan 1 OG Dior 球鞋（圖／品牌提供）

球鞋將以限量方式配送於指定的 Dior 專賣店，也確保已於網站上登錄成功並獲取購買權的幸運參加者，可在第一時間內取得購買商品的機會。Dior 也將邀請符合資格的參與者，造訪他們所選取的 Dior 專賣店來購買事先選定的鞋款。

Air Dior 膠囊系列與 Air Jordan 1 OG Dior 球鞋（圖／品牌提供）

Air Dior 時裝與配件膠囊系列，同時也囊括於本次合作的 Jordan 品牌中，共同打造獨一無二的系列。從七月起將率續於 Dior 店中店與兩間分別位於倫敦 Selfridges Corner Shop 與成都太古里商場的期間限定店登場。