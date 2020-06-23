創立至今逾115周年的丹麥皇室精品GEORG JENSEN，仲夏時分推出限量訂製珠寶，以喬治傑生大師原創之設計手稿汲取靈感，沿襲北歐美學，透過傳世工藝巧匠之手，讓純銀與精選寶石重新演繹經典珠寶之作，並將時空拉回1990年代初期喬治傑生位於丹麥的故鄉，在寂靜無光害的夏季夜空，銀色月光灑落一片朦朧，粼粼波光的湖面漫延詩意，彷彿低聲訴說喬治傑生終其一生對大自然與銀的愛戀。

喬治傑生獨寵台灣市場，推出編號21 Moonlight Blossom月光花語系列限量訂製鍊墜，首度以蔚藍色澤的土耳其石為主寶石設計，搭配硫化處理後的立體純銀曲線與銀珠綴飾，打造盡顯璀璨細節與古典雅致的精緻鍊墜。渾圓無切割菱角的土耳其石，質地細膩溫潤，更因其天然特性具有獨特的線狀脈紋，宛若墨線勾畫的自然圖案，沒有特定規則的紋路更讓每一條鍊墜都是獨一無二的絕美珍藏。

喬治傑生 限量復刻訂製珠寶 夏夜之光 絕美珍藏（圖／品牌提供）

編號89 Moonlight Blossom月光花語系列訂製珠寶胸針，精選由黑瑪瑙、髮晶、透明水晶所組合而成的三層石，搭配經過硫化處理的純銀座台，繁複的花卉線條勾勒出極具古典韻味的細膩美感。色澤深邃沉穩的三層石，在光線的折射下映出神秘耀眼的金絲光影，成就獨樹一格且無法替代的完美。Moonlight Bloosom月光花語系列傳承新藝術運動時期的優美弧線及自然華麗風格，黑瑪瑙亦有平衡身心之功效，藉由佩戴及穿搭展現獨特個性與態度。

喬治傑生 限量復刻訂製珠寶 夏夜之光 絕美珍藏（圖／品牌提供）