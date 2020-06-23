新潤興業(6186)於今(23)日召開股東會，公布全年合併營收27.91億元，年增率107.99％，創下歷史新高，每股配發現金股利3元。新潤指出，今年第一季營收及獲利已創同期新高，今年還有5大案，其中三建案銷售率平均約8-9成，待建案完工交屋後，將挹注今、明兩年營收，今年業績來源無虞，營運可望穩定成長。

今年受惠認列建案營收，累計1~5月合併營收13.85億元，年增率為409.57％，且「橋峰168」、「幸福莊園2期」、「鉑麗」三大建案合計總銷戶數463戶，也將於下半年開始貢獻業績，以期成為今、明兩年營收成長動能，今年營運可望穩定成長。

去年新潤興業受惠「明日禾禾」、「翠峰」以及「新潤A18」三大建案交屋挹注，推升且毛利率回升至28.9％，較去年增加15.69個百分點，營益率上揚至15.89％，推升稅後淨利4.21億元，每股稅後盈餘（EPS）4.21元，獲利表現創近四年新高。

新潤興業今年承續建案銷售佳績，受惠「翠峰」以及「新潤A18」兩大建案交屋貢獻，推升第一季合併營收11.11億元，且第一季毛利率達27.55％、營益率17.20％，推升稅後淨利1.48億元、每股稅後盈餘（EPS）1.47元，僅次於去年第四季，營收、獲利雙創單季歷史次高表現。

新潤興業董事長郭長庚表示，江翠北側重劃區「翠峰」及桃園高鐵特區「新潤A18」，兩大建案皆已完銷，自去年第四季啟動交屋，將於今年上半年交屋完畢。下半年有，三重「橋峰168」、鶯歌「幸福莊園2期」及林口「鉑麗」等建案，目前三大建案銷售率平均約8-9成，待建案完工交屋後，將挹注今、明兩年營收，今年業績來源無虞，營運可望穩定成長。

郭長庚指出，新潤興業今年除深耕住宅市場亦跨商辦，將推出五大建案，除「新潤心城」、「新潤A5」外，另還有土城斬龍山公園案、淡水新市二路案、新莊產專區商辦案陸續推出，總銷戶數為674戶。

今年亦進行土地開發，於1月與亞昕、海悅共同取得台北市南港區興中路建地及建照，未來將推出純住宅大樓；另與亞昕合作新莊副都心案及台北市北士科購地案，公司多元佈局，營運穩健擴張。