克蘭詩全新一代宛若新生撫紋霜 175ml，2300元。（克蘭詩提供）

克蘭詩神奇牛奶系列官網獨賣禮盒情境照。（克蘭詩提供）

克蘭詩神奇牛奶系列官網推獨賣禮盒。（吳娮翎攝）

迎接熱辣夏日，美妝品牌紛紛發表輕盈底妝搶攻市場，克蘭詩更針對官網消費者祭出專屬組合，業者表示，官網主要都是初體驗的消費者，但客單價也不輸給專櫃消費者，目前官網業績跟實體門市不相上下。

克蘭詩神奇牛奶系列將水果牛奶做成彩妝，使用隨肌膚溫度變色的蜜桃美肌奶昔就完成輕盈底妝，讓肌膚可以保有自在呼吸感，還有蜜桃香氣讓整個人都散發可愛磁場，香氛底妝讓戴口罩也神清氣爽了。莓果美唇慕斯，無比絲滑而且富含保濕因子，舒適感100分的輕霧系染唇，運用氣墊頭輕輕鬆鬆就完成。

使用上也有獨具的可愛畫法，克蘭詩表示，運用喵喵妝三步驟上法，就能精準掌握最佳用量，完成零失誤妝容，先以蜜桃美肌奶昔瓶口在兩側臉頰左右兩側各畫上2到3條白色的貓咪鬍鬚，就是最剛好的份量，再以手指將畫好的奶昔貓咪鬚鬚推勻，推完一側再推另一側，剩餘奶昔可以稍微帶到額頭，完成萌系潤色，最後以莓果美唇慕斯在上唇點2下、下唇點1下，像是畫出一個小貓掌，稍微輕抿雙唇，再用指腹拍拍即可完成上妝。

7月1日起凡購買1件蜜桃美肌奶昔、2件莓果美唇慕斯，即可獲得只送不賣、超限量的「喵喵妝牛奶盒」，同時還可參加官網滿額禮累積、下單禮選贈，以及享有免運費優惠，數量有限，售完為止。

除了彩妝新品，針對媽媽族設計的全新一代宛若新生撫紋霜以「無香料媽咪友善配方」為核心，升級對產製安全係數要求，打造不含香料的高效能配方，更響應環保，材質可回收外，7月1日起憑用完的瓶身回到櫃上，還可以兌換市價250元的好禮「芳香調和身體乳30ml」。