終於迎來疫情解封後的首個連假，不過因著最近天氣酷熱，而又想避開出遊人潮的民眾，不妨考慮到各大百貨，參加不同的端午活動之餘，更能享百貨最近推出的優惠，像Global Mall今年就在全台多店中推出親子樂園超值優惠6折起優惠，館中的「十倍放大券」更加碼延長至連假，另京站也連續4天推出美食、購物優惠，小碧潭店更有端午限定香包DIY活動，讓民眾能避暑過連假。

Global Mall端午連假將於全台多館推出親子樂園超值優惠6折起，讓民眾能避暑渡連假。（Global Mall提供）

Global Mall全台七店連假期間共舉辦超過40場活動，像新北中和店就將推出端午輕黏土DIY等活動。（Global Mall提供）

Global Mall連假期間不僅有日前推出的「十倍放大券」加碼延長至28日，會員只要扣50點，即可立即兌換200元購物金，消費滿888元即可使用，最高現省200元以外，更可趁著年中折扣5折起，入手如夏裝、小家電等夏日必備小物。而看準連假高溫影響，特別推出多個親子樂園優惠，像新北中和、桃園A8「建築樂園」就有兒童加大人的6月門票優惠價399元，新北中和、新左營車站及屏東市「快樂小熊親子館」在25日當天門票優惠價350元等優惠，讓大人小孩不用在戶外熱昏頭。

京站小碧潭店27日下午2點半到4點半，將邀請小熊媽媽與民眾一起製作端午限定香包。（京站提供）

京站的山頭火28日起至7月5日推出麻婆拌麵套餐附飲料，原價240元，每日限量15份買1送1優惠。（京站提供）

京站時尚廣場則在連假期間連續4天推出美食、夏裝等優惠，像是多家流行女鞋品牌都推出第2雙享優惠，如TAS、Oriental Traffic等均享下殺，28日前Q卡友享全館服飾、鞋包當日累滿3000送300，1樓及2樓的服飾、女包當日累滿5000送500，另外為了B3美食街改裝滿周年，28日至7月5日天天推出百份餐點買1送1優惠，至於京站小碧潭店也將於27日下午2點半到4點半，將邀請小熊媽媽與民眾一起製作端午限定香包。

統一時代百貨台北店的飛利浦健康氣炸鍋皇家尊爵款，原價1萬5288元，特價1萬900元，限量20台。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的LE CREUSET典藏圓鍋組，典藏圓鍋22cm、深圓盤20cm，原價1萬4280元，特價7180元，限量10組。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店也將於28日前推出「超給利」檔期活動，破天荒推出消費滿2000送400超高回饋，當中包括200元商品抵用券、百元餐飲及百元品牌優惠折抵券，而聯名卡累計刷滿1萬5000加贈100，而且為了應節，南門市場名攤億長御坊也將於28日前快閃登場，將多達10種口味多變的粽子供選購，同時多項人氣鍋具也享優惠。大葉高島屋則於25日到30日推出第2波年中慶優惠，消費滿額送限量1000份的200元購物金以外，卡友消費滿千再抽陽明山美國渡假村獨棟庭園別墅住宿券。

大葉高島屋的惠國台灣茶，凍頂烏龍茶300g，800元，享買1送1優惠。（大葉高島屋提供）