全聯不斷超越自己，今年總店數目標超過1036店、整體業績可望達1400億元，全聯董事長林敏雄認為第一線員工不眠不休受到大眾信任，且隨時檢討、改進，誠信、讓利，才能成為台灣超市龍頭。對於業界認為家樂福併購頂好、JASONS威脅全聯，全聯林敏雄認為：「有競爭才有進步」。

疫情期間全聯業績成長，歸納出3個經濟學，「帶動在家煮風潮」促使生鮮、調理熟食上半年業績皆較去年增3成；「運動健身風潮更盛」專為健身族群打造「蛋白質補給站」專區，即食雞胸肉、茶葉蛋相關品類上半年業績增逾2成，即食雞胸肉2018年至今賣超過400萬包、業績約3億元，且延伸到「全聯經濟健美學」廣告，吸引更多年輕族群，目前39歲以下會員占整體約32%，較去年多了9％。

全聯觀察疫情和健身風潮帶動蛋白質相關的雞胸肉、豆漿等熱銷，順勢推出一系列「經濟健美學」廣告呼應熱潮。（全聯提供）

至於，「非接觸性支付帶動PX Pay使用率再提升」，目前已有690萬下載數，總經理蔡篤昌分析，疫情期間PX Pay點數2倍送，2.5個月來整體使用率從12%倍數上升至24%，林敏雄看好年底前可達40%；而，PX GO！的分批取貨服務也受到約8成使用者愛用。

全聯「上口美學舒肥檸檬胡火雞肉」，每包120g，89元。（全聯提供）

數位轉型最後階段的「實體電商」服務，預計7月初內部先上線試營運，10月起部分門市測試機車宅配服務，消費者在PX GO！消費滿額可免費外送，配送範圍以門市為中心的2公里內，若測試順利，預計年底前正式上路。

全聯振興大禮包30倍奉還，包含傳藝藝術中心（圖）、六福村、九族文化村等享買1送1起優惠。（全聯提供）

另，全聯PX Pay會員7月15日至8月13日持實體振興券單筆購物滿1000元，送福利點1000點，等於價值100元，實體卡會員則是送500點；同步再限量加贈價值超過3萬元的「振興大禮包」，等於把三倍券放大30倍，限量100萬份，涵蓋食衣住行育樂超過50個品牌，享飲料、主題樂園買1送1，居家百貨與服飾滿千送百、飯店特價再折扣、餐飲加送招牌菜等。