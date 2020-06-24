遠東百貨趁端午節連假從25日起至7月18日推出「遠百超級年中慶」，首15日滿千送百最高15％回饋，遠百信義A13最多是16.7％回饋，是歷年最高；city’super享9折，整體回饋和優惠直逼周年慶等級，目標業績要較去年成長1成以上。
走過疫情低潮，遠百營運長林彰豐表示，5月29日至6月24日的「遠百卡好康」首12日業績加上信義A13較去年增逾2成，6月人潮回流、業績回穩，至今整體成長3％。以信義A13為例，不包含Apple A13，1月開幕業績5億元，5月3億元回到水準，今年整體業績可望直逼40億元。
年中慶期間全館5起，6月25日至7月9日首15日百貨服飾當日累5000送500；台中大遠百國際精品、MEISSEN、D&L、JADEGIA、LAZARE單筆滿1萬送500，信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百名品單筆滿1萬送1000，信義A13 AP專櫃滿2萬送1000；女用品、女裝、男裝、童裝單筆6600加送200；保健器材單筆5000送500；大家電單筆萬送千。
另，趁振興三倍券上路前，7月7日起推出振興coupon券，全台11家分店，每店預計至少與30個品牌合作，共限量發出15萬份，每份價值至少5000元，總價值至少7.5億元，目前規畫折價門檻小吃50元、超市100元，服裝300元至500元等；7月7日起全館消費滿3000元送1本，7月15日起持三倍券消費1000元送1本。
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