便秘或排便不順暢是現代人常見的通病與困擾，常見的原因有許多，不外乎飲水不足、纖維食物攝取量少、壓力、緊張及憂鬱、精神因素、勞累、肥胖、久坐、無定時排便習慣者、藥物及疾病因素等，中醫蔡雯欣醫師表示許多病患常是多種因素同時發生造成的，建議患者查出確切病因才能精準用藥，同時調整日常生活飲食作息，才能有效根治便祕。

常有病患會詢問吃藥調理到底要花多久時間，蔡雯欣醫師說明「治標容易，治本難」，中醫著重於治本、調理體質，醫師在診斷後確認病因，用藥處理才能精準，中醫調理及體質改變本需時間及耐心，常需六周至三個月時間不等，藥粉及水煎製藥的不同、患者配合度、生活習慣改變更會影響治療時間長短。

想要緩解便秘症狀，除了透過中醫調理之外，還可以從生活習慣方面配合改善，除了飲用足夠的水分及適當的規律運動，蔡雯欣醫師建議要攝取足量的高纖食物，搭配飲食規律，一般建議成人一日纖維素攝取量為20到35克，三餐也需定時定量。蔡雯欣醫師最後強調改善便祕的新觀念就是要選對食物，培養腸道好菌，有益排便順暢。

台灣民眾時常食用益生菌來協助整腸、消化及排便順暢，但大部份的人都不清楚食用益生菌前，需要先改善人體腸胃環境。提供腸道好菌所需食物，例如天然食物中的胡蘿蔔、麥類、大豆類、蘆筍等皆含有寡糖，配合乳酸菌、益生菌使用，促進腸道益生菌的生長，提升腸道好菌數，幫助維持良好的消化道機能與腸道健康。

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