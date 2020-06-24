以下四個星座在2020下半年運勢逐漸好轉，無論是財運、桃花運都會有好兆頭！

▍1.雙子座

下半年，雙子的愛情運會逐漸好轉，異性緣和桃花運也越來越好，會增加不少遇到心儀異性的機會，平時的聚會、甚至與其他公司的合作，都可能是不錯的機會。尤其是6月、8月愛情運最好的兩個關鍵時期，要好好把握住機會，脫單有望。

▍2.摩羯座

摩羯下半年，逆襲的也是愛情運，單身的摩羯桃花運和姻緣運都會好起來，10、11月是脫單關鍵時期，會遇到心動的異性，並且有望進一步發展。戀愛中的摩羯座，要把握好9月的好運，這個時期姻緣運很好，談婚論嫁，是進入人生另一個階段的關鍵時期。

▍3.獅子座

今年是不斷成長的一年，這一年中會遇到各種各樣的事情，需要面對不同的挑戰，所幸，結果都是朝著好的方向發展，給你積累更多的經驗。下半年，整體會平穩一些，姻緣運勢和財運也越發好起來，尤其是將要參加相親的獅子們，一定要放平心態，放下自己的成見，不要過分抵觸，因為下半年能夠遇到非常合適合拍的對象，兩個人進展也非常順利。財運方面，因為上半年的努力，下半年收支慢慢平衡，雖然不會因此大富大貴，但是整體朝著好的方向發展，還能存下一筆錢，為未來的生活提供保障。

▍4.天秤座

天秤下半年愛情穩定，單身的天秤在7月桃花運更旺，不過這期間大部分時間機會都不算少，有不少人要給你介紹對象，不要急於拒絕，可以嘗試見一見。身邊有人向你示好，也可以多了解一下，同事、朋友、朋友的朋友等等都是不錯的機會，要好好把握。戀愛中的天秤，下半年尤其是年底，婚運會越來越好，見家長、討論婚嫁事宜非常有利。財運方面，也越來越好，上半年的努力會有不錯的收穫，正財運和偏財運都讓人羨慕，會有不錯的收入，偶爾的好運也會讓你收穫頗豐。不過不能動歪心眼，踏實努力才能有更好的收穫。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢解析」（ID：yqxs021），經星座愛情運勢解析授權轉載】

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