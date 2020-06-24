如果要說最有個人味道的台灣男星代表，小編覺得蕭敬騰絕對是榜上有名！雖然不是標準的衣架子身材，也不是世俗印象中的帥氣長相，但為什麼每次他的造型就是能夠讓人覺得”好有魅力”？原來這就是”人穿衣服而不是衣服穿人”的最佳印證。

尤其蕭敬騰近來這套出席音樂節目時所穿著的造型，以充滿重金屬風格的皮外套搭配黑色衛衣與白色牛仔褲，完美詮釋了他在自組的樂團「獅子LION」中所代表的帥氣搖滾形象，讓粉絲們直呼”超有型”。

跟秀場上的模特兒相比，老蕭的個人氣勢完全沒輸！（圖／品牌提供）

喜歡他的造型你可以這樣搭。LV可拆式國旗毛皮嵌花衣領飛行員外套／276,000元、LEVI’S Pride平權系列黑色Logo短T／1,290元、45R米白色牛仔褲／16,200元（圖／品牌提供）

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