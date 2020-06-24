遠東SOGO忠孝館趁端午節4天連假前，昨（23日）起7月5日舉辦「夏 日本美食物產展」，精選人氣美食及職人商品，台灣雖是解封，但邊境管制尚未解除，看好「偽出國」商機熱絡，預料買氣將U型反彈，業績可望成長逾3成。

SOGO忠孝館日本美食物產展「ROLL ICE CREAM FACTORY」餅乾怪獸，每杯220元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館日本美食物產展「おいすの家」抹茶霜淇淋，每支120元。（SOGO提供）

這次，日本粉絲愛的美食都來了，福岡以御好燒聞名的「岩屋本舖」，準備海外限定的味噌炒烏龍麵；三重「惠比寿鯛燒」帶來傳統的鯛魚燒；京都「茶寮 山城清兵衛」有宇治地區職人現場製作迷你蜂蜜蛋糕；「橫濱鶴一家」帶著家系拉麵回歸；還有北海道人氣名物「妹妹今川燒」；以及靜岡「マルオオ製茶おおいし」新茶八十八夜等。

SOGO忠孝館日本美食物產展「マルオオ製茶おおいし」新茶八十八夜，每100g、880元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館日本美食物產展「丸福本舖」紀州冰梅，每盒780元。（SOGO提供）

夏天必吃的冰品首推「ROLL ICE CREAM FACTORY」高人氣的餅乾怪獸；「京都宇治抹茶之吻」強打抹茶冰淇淋加抹茶蕨餅；與北海道「おいすの家」的抹茶霜淇淋，都是好拍的網美冰品。

SOGO忠孝館日本美食物產展「妹妹今川燒」，原價65元、任選5個特價300元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館日本美食物產展「茶寮 山城清兵衛」宇治抹茶迷你蜂蜜蛋糕，12個100元。（SOGO提供）

活動期間HAPPY GO卡友有專屬好康，在展區單日累滿2000元，有機會獲價值近10萬元的YAMAHA EC-05電動車。25日至28日端午連假期間還加碼，於忠孝館單筆消費滿500元，送麥當勞指定商品兌換券；台北店單筆消費滿3000元，並使用SOGO APP內的快樂購會員條碼成功累點，加贈快樂購點數300點。

SOGO忠孝館日本美食物產展「岩屋本舖」味噌炒烏龍，每份180元。（SOGO提供）