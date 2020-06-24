大陸女星鞠婧禕過去被日本媒體稱為「4000年一遇美女」，外型甜美、皮膚白皙的她曾是女團「SNH48」一員，從單飛後反而人氣更旺，先後接下《九州天空城》、《芸汐傳》、《新白娘子傳奇》、《如意芳霏》等戲劇邀約。近日她現身機場，整張臉竟被口罩遮住8成，意外讓人熱議「臉蛋也太小了吧」。

「4000年一遇美女」鞠婧禕口罩比臉大一圈！無修圖畫面曝光（圖／摘自微博@娱乐榜姐）

近日，鞠婧禕在機場被野生捕捉，只見高顏質的她她穿著格紋短裙套裝現身，辣秀白皙的長腿，果真瞬間成為眾人焦點，不過，不難看出她的口罩竟比臉大一圈，寬鬆到幾乎快戴不住，還要用手去調整，讓廣大網友們看了直呼，「這也讓人太羨慕了吧」、「臉小到不可思議」，不過也有不少人看了表示：「這種oversize口罩，你戴你臉也小」、「 這樣帶沒有防疫效果，鼻樑那裡得按下去」，還好最後出現粉絲緩頰：「鞠婧禕的臉本來就小，不管口罩大小，安全最重要，鞠婧禕的防護意識一直都很強。」

「4000年一遇美女」鞠婧禕口罩比臉大一圈！無修圖畫面曝光（圖／摘自微博@娱乐榜姐）