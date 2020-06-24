美國保健食品大廠GNC遇上疫情衝擊導致顧客流失、銷量下滑，打亂公司計畫，今向德拉瓦州法院聲請破產保護，計劃出售公司並關閉所有門市。

GNC總部聲明表示，目前計劃先關閉800到1200家門市來節流，目前也正在尋找買家接手，品牌迷聽到紛紛表示不捨，網友說，原本以為疫情保健品會賣更好，沒想到竟然倒了。