陷財務危機 知名保健大廠GNC申請破產 15:362020/06/24 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國保健食品大廠GNC今向德拉瓦州法院聲請破產保護，計劃出售公司並關閉門市。（翻攝自GNC官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國保健食品大廠GNC遇上疫情衝擊導致顧客流失、銷量下滑，打亂公司計畫，今向德拉瓦州法院聲請破產保護，計劃出售公司並關閉所有門市。 GNC總部聲明表示，目前計劃先關閉800到1200家門市來節流，目前也正在尋找買家接手，品牌迷聽到紛紛表示不捨，網友說，原本以為疫情保健品會賣更好，沒想到竟然倒了。 #門市 #疫情 #計劃 #公司 #破產 也許您會感興趣 時尚熱門新聞 「最狂小三」短褲直逼腿根！燦笑下半身白到發光 - 星光 - 時尚 一周正妹精選》安妮、E級女神！6大正妹競秀渾圓半球真理褲助陣 - 星光 - 時尚 IU私照流出下半身沒穿？坐下驚見「三角黑影」引暴動 - 星光 - 時尚 逆天空姐水蛇腰蜜桃臀！零贅肉體態如仙女 - 星光 - 時尚 TWICE《Fanfare》短褲太緊身！子瑜下身形狀一覽無遺 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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