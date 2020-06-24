上市建商鄉林建設（5531）今（24）日召開109年度股東常會，公布108年合併營收78億元，年增6.7%，稅後淨利6,486萬元，因去年認列BOT案虧損，年減60.8%，其餘認列項目則有「鄉林玉川」、「鄉林山匯」，以及轉投資大陸子公司青島鼎林酒店、南京鼎正酒店營收，EPS 0.07元。

鄉林董事長賴正鎰表示，鄉林近年來在國際不動產市場佈局積極，包括純住宅市場、商業不動產市場、都市更新案等均有涉略，尤其是在中國市場，鄉林建設將涵碧樓品牌打入青島及成都兩大城市，其中青島涵碧樓莊園今年將全數完售，南京酒店式公寓與商辦銷售也將進入尾聲。

值得一提的是，鄉林建設在中國成都佈局多年的「涵碧天下」預計今年第三季取得銷售證，該案開發面積超過105萬平方米（31.5萬），規劃住宅、商業與酒店，總銷約250億人民幣（約新台幣1075億），未來鄉林建設也計劃在中國30多個城市如南昌、廈門、湖州等地進行開發，近10年來的佈局即將開花結果。

台灣市場方面，賴正鎰則表示，目前仍持續籌備都市更新案，以大台北地區來說，鄉林手上已有四筆土地整合完成，分別在萬華區、松江路、羅斯福路、以及台電大樓，推案量上看300億元，預計明年都市更新逐漸進入開花結果期；另外，下半年三重也有一預售案將推出，總銷約20億上下。

至於台中房地產市場，賴正鎰則提到，隨著重大建設裡多發酵，台中不只推案熱絡，土地交易也領跑整個不動產市場，鄉林建設持續尋求適合的土地，下半年購地計畫將鎖定14期重畫區、單元二重畫區、南區以及大里區等區域。

展望房地產後市，賴正鎰指出，隨著房貸利率創低、市場資金充沛，後續購屋需求渴望出籠，加上疫情造成的系統性風險逐漸下降，未來消費市場可望看見U型反轉，房地產市場也將進一步受惠，價量呈現緩步上揚。