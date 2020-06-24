好好集x正面奶酥 新光三越台中中港店快閃5天 17:012020/06/24 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新光三越旗下嚴選好物品牌「好好集」，去年在台北信義區舉辦7天快閃的「有好市集」，其中，高雄網購品牌「正面奶酥」號稱抹醬界精品，人氣超高。今年好好集再次攜手正面奶酥，今（24日）起至28日趁端午節連假，在新光三越台中中港店限時限量獨家快閃5天，吸引排隊人潮。 正面奶酥醬號稱史上最難買到的網購商品，快閃新光三越台中中港店，人潮絡繹不絕。（新光三越好好集提供） 正面奶酥醬號稱史上最難買到的網購商品，快閃新光三越台中中港店，人潮絡繹不絕。（新光三越好好集提供） 「正面奶酥」以手工奶酥醬聞名，奶香濃郁、金黃酥脆，獲明星藝人、潮流網紅喜愛，平均訂購需等待時間超過2個月以上，號稱史上最難買到的網購商品，回購率仍高達80%。這次快閃主打現點現做隱藏版的現烤奶酥厚片吐司。 「正面奶酥」現烤奶酥厚片吐司，奶香濃郁、金黃酥脆，每份70元，每人限購2份。（新光三越好好集提供） #奶酥 #快閃 #好好集 #新光三越 #正面 也許您會感興趣 時尚熱門新聞 「最狂小三」短褲直逼腿根！燦笑下半身白到發光 - 星光 - 時尚 千年一遇空姐單穿內衣爬象山！斜肩「露右胸口」褲頭V字好辣 - 星光 - 時尚 TWICE《Fanfare》短褲太緊身！子瑜下身形狀一覽無遺 - 星光 - 時尚 泫雅「一片式內衣」超低胸！邪惡視角掉出北半球 - 星光 - 時尚 2020下半年越來越好運的四大星座 財運、桃花運雙收 - 運勢 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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