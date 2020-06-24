新光三越旗下嚴選好物品牌「好好集」，去年在台北信義區舉辦7天快閃的「有好市集」，其中，高雄網購品牌「正面奶酥」號稱抹醬界精品，人氣超高。今年好好集再次攜手正面奶酥，今（24日）起至28日趁端午節連假，在新光三越台中中港店限時限量獨家快閃5天，吸引排隊人潮。

正面奶酥醬號稱史上最難買到的網購商品，快閃新光三越台中中港店，人潮絡繹不絕。（新光三越好好集提供）

正面奶酥醬號稱史上最難買到的網購商品，快閃新光三越台中中港店，人潮絡繹不絕。（新光三越好好集提供）

「正面奶酥」以手工奶酥醬聞名，奶香濃郁、金黃酥脆，獲明星藝人、潮流網紅喜愛，平均訂購需等待時間超過2個月以上，號稱史上最難買到的網購商品，回購率仍高達80%。這次快閃主打現點現做隱藏版的現烤奶酥厚片吐司。