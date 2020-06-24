台北市大安區臥龍街的「全家福社區」海砂屋都更案，歷經10卡關，今(24)日開工動土，為北市海砂屋專案首例動工都更案，未來將興建地下4層、地上23層的建築，全案預計3年後可完工。

潤泰創新總經理李志宏表示，該案原先並非由潤泰新投資興建，原住戶看到潤泰對「潤泰新雙子星社區」海砂屋更新案例，該社區主委主動找上潤泰新，希望由協助整合重建，而潤泰也落實企業社會責任，積極介入整合，並在北市府海砂屋168專案，送件、權配、請照等前後僅花4年時間就動工。

據了解，「全家福社區」於1985年竣工，為地上5層無電梯公寓，基地面積為652.19坪，原社區住戶80戶，於2011年經北市府重新鑑定，列管為高氯離子混凝土建築物(即俗稱海砂屋)，判定需拆除重建，在等待更新期間曾多次發生無預警天花板崩塌，使住戶生活整天擔心受怕。仍有不少住戶不願簽署同意書，直到台北市政府、潤泰新介入，依法定程序完成。

北市更新處指出，考量其重建急迫性，且同意比例已達9成，當時就已依法定程序全力協助，2019年6月25日事業計畫及權利變換計畫核定發布實施、109年1月16日正式拆除，更新後的全家福社區將興建地下4層、地上23層大樓，總戶數130戶，停車位130個，預計3年後可完工。而潤泰新分回可售戶約49戶。

更新處進一步表示，北市針對建管處列冊之海砂屋，已於108年8月21日就須拆除重建之海砂屋公告迅行劃定19處更新地區，並持續滾動式檢討，曾經列管(現已解列)及目前列管須拆除重建之海砂屋已進入都更程序者共計47件，已核定28件，尚在審議中計19件，更新處刻正依法加速協助審查。