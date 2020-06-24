MIUMIU早秋系列形象廣告於 2020 年 1 月拍攝完成，試圖透過影像探討女孩的內心世界。隨後，新型冠狀病毒疫情開始肆虐，疫情的肆虐將我們束縛，促使我們審視成人的內心世界。全新MIUMIU2020早秋廣告大片和系列單品，探尋深居女孩的世界。解鎖女性氣質和時尚魅力的頑趣力量，不僅關乎對物欲的探究，更關乎對身份的探索。

MIU MIU 2020早秋薄透垂簾解鎖女性氣質！喚醒夢幻內心世界（圖／品牌提供）

攝影師Douglas Irvine的鏡頭喚醒夢幻般的內心世界，呼應服裝所展現的外在魅力。優雅的花卉與閃耀的視覺裝飾，薄透垂簾與媚惑的動作碰撞交融，平衡影像與服裝的嚴謹精准。拍攝場地位於米蘭歷史悠久的建築中，與品牌歷史有著緊密的聯繫。米蘭梅爾茲德埃里爾大街30號曾經是MIUMIU時裝秀的舉辦地，如今化身攝影場地，向新一代MIUMIU女孩施展魔力。

MIU MIU 2020早秋薄透垂簾解鎖女性氣質！喚醒夢幻內心世界（圖／品牌提供）

MIUMIU早秋系列服飾融合實用和正式，日常而奢華，精緻的手工裝飾邂逅堅實的手織織物，營造鮮明的對比效果，締造獨具一格的時裝系列。在這裡，19世紀文學中的女主角，或真實或虛構，見證少女臥房內一次次改革的靈感之源，被再度效仿、詮釋，經由新一代女主角以充滿矛盾的著裝方式演繹。

MIU MIU 2020早秋薄透垂簾解鎖女性氣質！喚醒夢幻內心世界（圖／品牌提供）

Malaika Holman、Esme Creed-Miles、Kasper Kapica、Ez、唐赫、Tomiwa Adeshina與Patrycja Piekarska出演平凡與非凡的日常女主角。MIUMIU女孩的魅力並非魔咒，而是本色出演，述說著自我的身份意願。