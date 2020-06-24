Silvia Venturini Fendi 與洛杉磯的視覺藝術家 Joshua Vides 繼去年七月合作打造倫敦 Harrods 百貨的 FENDI CAFFE 及 Peekaboo Bar 期間限定店之後，再度獨家攜手合作，為 Silvia Venturini Fendi 設計的2020年早秋系列創造出美國加州充滿活力又自由奔放的風情。

以獨特黑白兩色麥克筆繪畫風格而享譽全球，Joshua Vides 延續其著名的黑白兩色設計風格，包括他招牌的麥克筆筆觸，又加上天藍色和紫藤色的點綴，繪製多款散發出都會及度假風格的車縫線和滾邊，創造出迷人的 3D 立體錯覺效果。羅馬天空的色彩還為他帶來了靈感，在低彩度背景上用卡通般的筆觸，重新演繹了一個充滿活力又異想天開的花卉圖案，以及重新改造了 FENDI Stamp 圓形標章與著名的 FF logo 圖案。

FENDI發布California Sky系列！生動鮮明麥可筆觸創造迷人3D效果（圖／品牌提供）

FENDI 早秋20系列主要採用輕盈感十足的布料，從街頭流行的尼龍風衣、壓花圖案騎行短褲、簡約針織衫和印花牛仔褲，到奢華的輕盈皮草外套和開襟衫、雙面穿著鋪棉短上衣、打孔皮夾克，以及多款使用泡泡紗緹花布料精心打造的優雅晚裝。在海灘度假時，除了海灘裝和運動裝，還能搭配卡夫坦長衫和絲綢襯衫裙，展現出活力十足的氛圍。

FENDI發布California Sky系列！生動鮮明麥可筆觸創造迷人3D效果（圖／品牌提供）

從採用超軟襯墊皮革製成的 Peekaboo 和 Baguette 招牌包款，到新推出的 FENDI Roma Shopper 手提袋，再到使用光面皮革製成的 Colibrì 露跟鞋和 FFluid 襪鞋，Joshua Vides 的麥克筆設計風格也為 FENDI 的經典配飾創造出一種獨特的態度。

FENDI發布California Sky系列！生動鮮明麥可筆觸創造迷人3D效果（圖／品牌提供）

這些吸睛的圖案也出現在男裝及男用飾品上，棉質夾克、緞面上衣、壓花圖案皮外套、運動衫、T 恤、牛仔褲、棉褲、百慕達褲，加上著名的 Baguette 包款、小旅行箱、後背包、腰包、小皮件、運動鞋、涼鞋和拖鞋上，都能見到各種錯視效果、陰影細節、花朵圖案及重新詮釋的 FF logo 花紋。