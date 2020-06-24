擅長製造驚喜的STAYREAL，今夏再度發揮趣味創意，延續去年的「BE HAPPY陽光大笑臉」，本回運用大雨後的藍天白雲概念，搭配夏日必備潮酷墨鏡與主理人五月天阿信的招牌翹嘴巴，重新打造出俏皮正能量圖像「BE COOL」，結合「Work Hard, Play Hard」正向標語，延展多款潮流服飾與創意單品！

這次推出的「BE COOL」系列延續STAYRAL的快樂正能量精神，俏皮墨鏡酷哥也會開朗的藍天白雲配色，轉換成充滿開心的黃色，搭配多款流行剪裁，有電繡寬版T、標語LOGO T、大圖騰潮T、還有百搭的連帽T。

阿信最愛！STAYREAL BE COOL系列跩酷登場（圖／品牌提供）

阿信最愛！STAYREAL BE COOL系列跩酷登場（圖／品牌提供）

「BE COOL」系列強調Chill感，特別推出全新款風雨衣，防風防雨的材質讓你在雨中依舊帥氣；還有藍天白雲內裡的好心晴兩用傘，就算下雨也不怕壞了好心情；另有多款亮眼小物，包括手機防水袋、漁夫帽、襪子、帆布包、隨身小包…等實用品項。