因新冠疫情因素，許多民眾不能出門，Roger Vivier設計師Gherardo Felloni親自發起一項極富意義的活動”I Love Vivier”企畫，透過自己畫出的插圖搭配愛心I Love Vivier跟鞋，向大眾宣導即時困難時刻，仍要彼此相愛相惜，共同攜手渡過一切。

而藝人賈靜雯更是在第一時間於自己的社群媒體上大方秀出設計師的畫作與I Love Vivier跟鞋，希望透過自己的力量，也讓民眾感受到團結的力量。

賈靜雯I Love Vivier Project（圖片取自FB）