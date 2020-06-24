受到新冠肺炎疫情的影響，全球拍賣會被迫面臨轉型和革新，各大 拍賣會使出渾身解數因應局勢，紛紛轉進網拍，傳統拍賣官落槌成交的經典畫面，未來恐將成絕響；此外，七大拍賣會聯手在七月期間同步開拍，並將一年春秋兩次拍賣會「化整為零」，改成每月一大拍，每周一小拍，也是一大特色。

佳士得「ONE：現當代全球聯合夜拍」紐約場將跨國直播，全球四大城市的買家都可競標，主拍品畢卡索《阿爾及爾的女人（F 版）》，起拍價2500萬美元。(Christie’s提供)

重要藝術品以往不太會用直播方式進行，今年蘇富比紐約場直播當代藝品拍賣，紐約、香港和紐約的買家都可競標，主拍品為1981年Francis Bacon的畫作Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus，起拍價6000萬美金。 (Sotheby’s提供)

★網路直播拍賣會 名畫掀話題

高價藝術品的地位崇高，以往不可能上網路拍賣，但今年佳士得 (Christie’s)和蘇富比 (Sotheby’s)卻決定透過網路直播跨越國界地域，在各大城市直播拍賣會。佳士得在7月10日晚上於香港、巴黎、倫敦和紐約四大城市舉辦聯合夜拍，四大拍場的買家皆可透過直播競標，其中紐約場一幅畢卡索的《阿爾及爾的女人（F版）》為領拍之作，起拍價為2500萬美金，由於五年前《阿爾及爾的女人（O版）》曾創下1.79億美金天價，因此該畫作備受矚目。

蘇富比也將在6月29日當代藝術紐約場直播夜拍，於倫敦遙距主持直播，紐約、香港和紐約的買家都可競標，主拍品為1981年Francis Bacon的畫作Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus，起拍價6000萬美金。

★化整為零

拍賣會拍品眾多，一年舉辦兩場大型拍賣會已是極限，但受到疫情影響，拍賣會化整為零，平約每個月推出規模小、主題強的小型拍賣會，鎖定年輕新藏家和小資階級的網拍場更是密集，幾乎1到2周就有一場。

★難得一見 各大拍賣會決戰七月

今年拍賣市場最大的變革，是原訂3月和5月登場的蘇富比和佳士得拍賣會，都延至7月與各家大型拍賣會同場較勁，形成七大拍賣會決戰7月的盛況，以「集市」的概念合力炒熱買氣，買家也可一次逛完所有拍賣會，可說是雙贏的策略。

各大拍賣會香港春拍時間表

佳士得 7月8至13日

蘇富比 7月5日至11日

邦瀚斯 7月6日至10日

富藝斯 7月8日至10日

中國嘉德 7月7日至10日