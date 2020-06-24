原以為爆發疫情之後，佳士得 (Christie’s)營運應該會停擺，沒想到反倒比以往更加忙碌，一場場小型拍賣會、網拍連翻登場，幾乎沒有休息，更令人驚訝的是，奢華精品的拍賣業績佔比有44%，網拍成交率達到90%，讓佳士得十分振奮，決定今年下半年還要加碼增開24場奢華精品網拍。

佳士得亞太區名錶部專家顏思紅指出，鐘表拍賣會上了網拍後，吸引不少年輕族群上門，比例高達50%，因疫情意外開發了一群年輕新買家，讓佳士得既驚又喜。為了彌補買家無法親自鑑賞腕表的缺憾，佳士得動員拍賣官和腕表專家投入網上諮詢服務，傳圖檔、影片、資料，還得線上即時問答，比起實體拍賣會還要忙碌。

趁著亞洲疫情逐漸趨緩，即將在7月登場的佳士得香港拍賣會更是卯足全力，不僅在日前台北預展時提供台灣VIP私密安全的鑑賞空間，並端出多件領拍之作吸客，趙無極的畫作《18.11.66》再度以6800萬港元領銜，另常玉畫作近幾年在拍賣市場水漲船高，繼去年《五裸女》在佳士得拍出3億港元的天價後，今年再端出美術館等級的《青花盆中盛開的菊花》，起拍價6000萬港元。

常玉畫作在拍賣市場水漲船高，圖為美術館等級的《青花盆中盛開的菊花》，起拍價6000萬港元。。(Christie’s提供)

珠寶類仍是以彩鑽與彩色寶石為主流，主打12.11克拉濃彩IF藍鑽戒指，起拍價6500萬港元，另有19.53克拉緬甸天然星光紅寶石吊墜項鍊，起拍價1800萬港元。腕表類則是百達翡麗獨領風騷，主拍品是百達翡麗SKY MOON TOURBILLON雙表盤腕表，具三問、陀飛輪、萬年曆、逆返日曆、月相、恆星時間、星空圖等12大功能，型號5002，起拍價780萬港幣。

佳士得拍賣會珠寶類主打12.11 克拉濃彩IF藍鑽戒指，起拍價6500萬港元。 (Christie’s提供)

19.53 克拉緬甸天然星光紅寶石吊墜項鍊，起拍價1800萬港元。 (Christie’s提供)