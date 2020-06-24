CALVIN KLEIN艷夏海灘巾系列，年中慶特價6折。（日比家族提供）

VALERON衛浴形象照，定價800元至4300元，專櫃特價85折。（日比家族提供）

Abyss FIORE腳踏墊。（日比家族提供）

VALERON衛浴形象定價800元至4300元，專櫃特價85折。（日比家族提供）

Abyss-felitsa腳踏墊。（日比家族提供）

受疫情影響，消費者更注重使用產品的清潔，以台灣毛巾市場來說，純棉材質最受消費者青睞，雖然市面上出現速乾性的科技纖維毛巾，但在觸感上依然比不上純棉材質柔軟舒適，針對天天使用的毛巾，有許多要注意的細節，才能避免細菌滋生，本次專訪寢飾業者，了解毛巾洗滌與使用之道。

日比家族公關張馨方表示，每個人在生活中至少會用3條毛巾，大浴巾用來擦身體、毛巾擦頭髮、方巾則是洗臉用，浴室環境潮濕、通風差、溫度高，細菌會在毛巾上大量繁殖，如果沒有辦法每天清洗，至少3日要換洗一次，純棉毛巾多次洗滌或烘乾後容易使棉纖維糾結，導致觸感不夠柔軟，她建議，可以在洗滌時加入一點柔軟精放鬆棉纖維，讓毛巾線圈恢復蓬鬆柔軟。若發現毛巾有異味或黏滑感則表示黴菌已經開始孳生，則需要進行更替。

日比家族旗下頂級毛巾「Abyss Habidecor」面料的線圈很長，能創造蓬鬆柔軟的觸感，吸水性更好，也更容易快乾，因為線圈範圍大，接觸空氣的面更多，相對更容易乾，適合台灣潮濕氣候，除了「Abyss Habidecor」外，集團旗下代理的CK、VALERON也都有許多衛浴毛巾、腳踏墊等周邊商品可供選擇，現在熱搭品牌年中慶，優惠最低下殺6折起。