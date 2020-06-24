Crate and Barrel毛巾Turkish系列，780元起。（Crate and Barrel提供）

Classic系列100％精梳全棉毛巾，特惠價199元起。（東妮寢飾提供）

受疫情影響，消費者更注重使用產品的清潔，以台灣毛巾市場來說，純棉材質最受消費者青睞，雖然市面上出現速乾性的科技纖維毛巾，但在觸感上依然比不上純棉材質柔軟舒適，針對天天使用的毛巾，有許多要注意的細節，才能避免細菌滋生，本次專訪寢飾業者，了解毛巾洗滌與使用之道。

Crate and Barrel公關則提醒，新毛巾不要直接使用，應先在溫水中浸泡一下，用清水沖洗幾遍，洗去毛巾上的浮色、浮毛及生產過程中的殘留物質，還能中和毛巾的酸鹼度，並減少柔軟劑帶來的危害，在使用上，每個人都要使用專屬毛巾不要混用，特別是年齡大的、生病的、抵抗力差的人更要多加留意。

Crate and Barrel也建議，不同用途的毛巾要分開放，使用過毛巾後應立即清洗，建議可每天手洗，3到5天用洗衣機徹底地清洗一次，浴巾建議1周清洗1次，洗的時候儘量選用中性洗滌劑，並要經常日曬或紫外線消毒，晾曬時掛在乾燥通風處，自然晾乾或熱風烘乾，使用洗衣機清洗毛巾時，建議不要使用洗衣袋，若一定要使用洗衣袋請選擇孔較大的洗衣袋，毛巾類的商品屬於消耗品，3個月至半年左右要做更換。

東妮寢飾表示，新毛巾在使用前應先使用中性清潔劑洗滌，以除去表面棉絮和細菌，清洗後立即曬乾，使用後毛巾常沾附人類汗液、體液等分泌物，使用時間一長，纖維縫隙內的細菌即很難清除，建議最好兩個月左右更換毛巾。 東妮寢飾旗下品牌東妮寢飾、La mode寢飾、Charisma寢飾，從7月1日至31日當日單筆消費滿8000元現抵800元。