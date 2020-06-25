炎熱的夏天到來，多日中午高溫都超過35度，體感溫度甚至來到45度，在這樣炎熱的天氣下肌膚很容易出狀況，范冰冰特別分享了自己的夏季保養秘訣，他強調：天氣熱還是不能忽略保溼！

▍1.夏季使用保養專用小冰箱

范冰冰分享6、7月交界是他覺得最熱的時候，曬太陽、吹冷氣都會讓臉變得很乾，因此夏季也需要一套特殊保養。夏天他會在洗手間放一個小冰箱，專門冰面膜、精華、美白產品，尤其是工作曬了一天，一定會使用冰鎮過的保養品來鎮定肌膚。

▍2.安瓶後用膏狀面膜按摩

晚上洗臉後會用噴霧型化妝水，接著使用冰過的保溼安瓶。范冰冰分享近2、3年他會用安瓶進行密集修護，接著使用膏狀面膜按摩5分鐘讓肌膚吸收面膜和安瓶的保養成分。

范冰冰會在安瓶後使用膏狀面膜按摩5分鐘，有時間會蓋上片狀面膜再敷30分鐘。（圖／小紅書@范冰冰）

▍3.有時間再加上片狀面膜

若還有時間，按摩5分鐘後范冰冰會再使用片狀面膜敷臉30分鐘，這段時間就敷著臉去做想做的事，他在敷臉時會把袋內剩下的精華再少量多次倒到臉上，毫不浪費一滴精華！

范冰冰提到許多人問他面膜敷完要不要洗臉？他覺得應該根據自己皮膚的情況，多觀察自己的肌膚狀況，狀態好就不用洗，但如果當天肌膚狀況比較敏感，敷臉後可以用清水洗臉。范冰冰覺得保養就是要多感受自己的皮膚，不要完全按照別人的護膚流程，才能達到較好的保養效果。

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