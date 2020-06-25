今年仲夏，agnès b. VOYAGE以一系列包款，型塑風格旅人意象，與悠然景致相互呼應。充滿度假風情的麻質編織包，來自馬尼拉的蕉葉纖維，輕盈且抗陽光。如提籃般的圓筒造型，可納入旅程中隨身物品。袋口採用布面束繩設計，包面點綴以綻放的花朵刺繡，為度假造型增添愜意氛圍。另備有低調神祕的純黑編織包，提帶為經典黑白Logo織帶，內裡布面亦襯以花朵圖案印花，細節處亦顯巧思。

（圖／品牌提供）

尼龍包具絕佳耐用性，包身輕盈不造成旅程負擔，中性設計可與各種休閒造型搭襯。本季特別將Agnès女士拍攝的花朵照片轉化為黑白灰圖案，讓包面視覺錯落極富層次感。備有腰包與小巧的斜背包款式，輪廓簡約，展現個性時尚。

（圖／品牌提供）

方便郊遊踏青隨身攜帶的帆布袋，以獨特圖案設計展現個人品味。由設計師Agnès於法國南部拍攝盛開的夾竹桃花朵影像，經色調處理後幻化出如水墨般的效果，打造強烈視覺印象。

（圖／品牌提供）

經典MARINE皮革包款，今夏以彩色霓虹線條勾勒純白輪廓，充滿熱力的鮮明色彩，展現都會遊俠的夏日摩登風格。如想更全然地放開束縛，agnès b.因應現代人對於自由的渴望，推出多款迷你小包，讓旅人只攜帶最基本的必備物品，出走享受靜心時刻。