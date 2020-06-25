以下三個星座的情史太悲壯，聊起來都是血淚！

▍1. 巨蟹座

巨蟹人畜無害、性格單純，還總有一些傻乎乎的想法，讓他早在不知不覺中就成了渣男、渣女的獵物。而且談戀愛時的巨蟹智商簡直就是負數，他總是傻傻的去追逐，不管不顧的去付出。

像巨蟹這種小可愛，別人稍微對他好一點，很容易就讓他卸下防備，把自己的心掏給對方。所以被渣男家暴了、被對方把錢騙走了、莫名其妙的成小三了，這些經常發生在巨蟹身上，希望巨蟹今後找對像要擦亮雙眼，也不要輕易去原諒誰，只有變狠，才能更酷！

▍2.射手座

別看射手表面好像一個戀愛大師，但其實他對感情的自控能力相當弱，一旦有人主動靠近，對方顏值尚可，看起來也還蠻有趣的，那他會立刻繳械投降。但是沒有經過深入了解，對方是否真心很難辨別，一旦遇到高段位渣男、渣女，被綠的風險就很大！

因為射手並不是那種理性又清醒的性格，相反在愛情中的他是很看緣分和感覺的。不過好在射手面對不完美的結局也能體面地收拾爛攤子，誰讓他自愈能力強呢？不過奉勸你還是擦亮眼睛吧！

▍3.白羊座

都說白羊粗線條，其實他對愛情真的已經夠小心的了，奈何天生爛桃花太多，看看白羊的情史，簡直就像大型車禍現場！正桃花一個沒遇到，遇到的都是歪瓜裂棗，各種被渣被綠被小三，而且莫名其妙被分手，身上早就不止一點點綠了，實名心疼大白羊。

要怪只能怪渣人城府太深，不是多重身份的老戲骨，就是心眼頗多的花心王，憑白羊的智商不足以識破這些。所以白羊這幾年越來越不想戀愛了，愛情真的很不牢靠，還不如閨蜜、兄弟來得實在。

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】

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