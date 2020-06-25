端午連假高溫飆破38度，不少人都為了把握首個解封的連假而特意出遊，但在高溫下外遊的確相當難受，因此電商都紛紛推薦了不少近日熱銷的涼感小物，讓大家在今夏出遊也能保持涼意，蝦皮購物說觀察到，受天氣轉熱的影響，自5月起隨身手持風扇需求就已較4月成長了5倍，涼感濕紙巾也達5成的成長，在樂天市場上本月的涼感、冰涼等關鍵字，搜尋度也比上月成長了近2倍，出貨訂單更是已逾萬筆，像涼感內衣、製冰杯等都是熱銷商品。

PChome 24h購物的雪芙蘭超水感清爽勁涼防曬噴霧SPF50+，原價199元，30日前特價139元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的創意脖掛式小型雙風扇，原價599元，特價399元。（PChome 24h購物提供）

說到近年夏天出門必備的，當然就是手持風扇的相關商品，在PChome 24h購物上就發現，除了居家用的冷氣銷售表現優異以外，自5月起站上的USB涼夏風扇商品銷量就達近50%的年成長，當中以桌立、手持的2用款最受歡迎，還有如懶人最愛的頸掛式風扇，也成為熱銷品之一，而品牌也提醒民眾，使用涼夏風扇需留意安全，注意避免造成頭髮捲入的意外風險。

Yahoo奇摩拍賣的IRIS OHYAMA空氣循環扇，特價799元。（Yahoo奇摩拍賣提供）

Yahoo奇摩超級商城的P9S可折疊風扇，活動價769元起。（Yahoo奇摩超級商城提供）

而在Yahoo奇摩拍賣上的風扇相關商品，同樣自上月起的搜尋量就暴漲3倍、銷量也攀升了2.4倍，而無葉風扇也成為了夏日涼感小物的新寵之一。不過在樂天市場上除了風扇類商品以外，其也觀察到女性比男性更重視夏季舒適感，當中像涼感材質設計的上衣、具有涼感體驗的衛生棉等私人貼身物品，訂單數更相較去年同期成長4成，每日都達破萬件銷量，另外於辦公室上可用的桌上型涼感噴霧風扇、桌上型製冰杯，也是相當受歡迎的商品，可見夏日涼感商機越擴越大，消費者也熱愛從裡到外的涼感商品。

樂天市場的約翰家庭百貨桌上型製冰杯，原價2599元，特價899元。（樂天市場提供）

樂天市場的Life365冰絲內衣，原價299元，特價199元。（樂天市場提供）