攝影師小貓Rui（陳思瑾）曾以藝名Akina在《我愛黑澀會》斬露頭角，結婚後和老公定居日本，仍會透過社群平台分享日常生活。近日，她身穿一套白色的長洋裝，上面佈滿洞洞，夢幻中又不失性感，相當吸眼球。

照片中，小貓戴著藍色的帽子，穿著純白的鏤空長洋裝，上面佈滿洞孔和蕾絲，隱隱約約透出身體曲線，遠遠看裡面像沒穿，浪漫、夢幻中又帶有女人味的穿搭，引起粉絲驚嘆：「這套好美」、「小貓有瘦了」，小貓率性地回：「修的啦。」

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