趙麗穎是大陸女演員，因出演《新還珠格格》而被台灣觀眾注意到，身高165公分的他體重維持在43公斤，他和許多女生一樣非常愛吃火鍋，某次生日在節目中吃火鍋時，讓人注意到他吃火鍋的特殊習慣，原來這樣吃火鍋就不用怕發胖！
趙麗穎吃火鍋必備的食材有牛肉、青菜、竹筍、菠菜、豆腐，都是以食物原形為主，不吃火鍋料。醬料部分趙麗穎愛用麻醬混合大量的大蒜，另外還會準備一個空的塑膠盒放在醬料碟旁邊，而這個塑膠盒就是吃火鍋控油的關鍵。
一般人吃火鍋都是把食材放到鍋裡涮一下，再沾醬料就吃了，趙麗穎吃火鍋時先把牛肉涮一下，然後夾起來放到醬料碟旁的塑膠盒上，再夾起來抖一抖，讓牛肉上的湯汁和油脂全都滴落後，才往醬料裡沾一下吃掉，如此一來可達到減油的效果，食物可降低熱量。畢竟火鍋的湯底在煮了各種食材後熱量更高，建議減肥的人吃火鍋千萬別喝湯，否則將會讓減肥計劃失敗！
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