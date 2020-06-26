趙麗穎是大陸女演員，因出演《新還珠格格》而被台灣觀眾注意到，身高165公分的他體重維持在43公斤，他和許多女生一樣非常愛吃火鍋，某次生日在節目中吃火鍋時，讓人注意到他吃火鍋的特殊習慣，原來這樣吃火鍋就不用怕發胖！

趙麗穎吃火鍋必備的食材有牛肉、青菜、竹筍、菠菜、豆腐，都是以食物原形為主，不吃火鍋料。醬料部分趙麗穎愛用麻醬混合大量的大蒜，另外還會準備一個空的塑膠盒放在醬料碟旁邊，而這個塑膠盒就是吃火鍋控油的關鍵。

從趙麗穎火鍋吃播可看到他會準備一個塑膠盒來抖掉肉片的湯水和油脂。（圖／小紅書@木阿）

一般人吃火鍋都是把食材放到鍋裡涮一下，再沾醬料就吃了，趙麗穎吃火鍋時先把牛肉涮一下，然後夾起來放到醬料碟旁的塑膠盒上，再夾起來抖一抖，讓牛肉上的湯汁和油脂全都滴落後，才往醬料裡沾一下吃掉，如此一來可達到減油的效果，食物可降低熱量。畢竟火鍋的湯底在煮了各種食材後熱量更高，建議減肥的人吃火鍋千萬別喝湯，否則將會讓減肥計劃失敗！

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