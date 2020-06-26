African Fashion Gate 是一個非營利性協會,自 2016 年開始,每年在布魯塞爾的歐洲議會舉辦世界時尚設計大會(World Congress of Fashion and Design,世界上極具公信力的和平組織之一),組織宗旨為消彌時尚、藝術、娛樂以及運動圈的歧視行為,今年歐洲議會的主席公佈時尚和平大獎將這榮耀頒發予 Vivienne Westwood 的 CEO Carlo D’Amario,來達謝 Carlo 在服裝產業中永續性發展以及時尚和平的貢獻。

Vivienne Westwood用時尚關懷人權！聯名包掀起環保經濟（圖／品牌提供）

Vivienne Westwood 20SS 所發佈的非洲元素包款,透過托特包、手拿包到老虎頭形狀的側背包來延續當地布料文化的精神;同時,也因為非洲元素成功的被推廣,使得道德時尚協議(Ethical Fashion Initiative , EFI) 有足夠資金來推廣、協助更多貧困地區,並扶植出下一個Artisan。