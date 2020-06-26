女星林美貞曾是馬來西亞小姐冠軍，憑著美貌和好身材走紅台灣，25歲認識孫興後便展開長達24年的虐戀，兩人結婚、分居、離婚、復合又分居，2度慘遭對方外遇背叛，終於下定決心斬斷這段感情。雖然感情不順，但林美貞沒讓自己成為苦情黃臉婆，49歲的外型保養得宜，身形宛如少女！

1.生活很多事情要看淡一點

林美貞在這段婚姻中用了很多力，歷經情緒的起起伏伏、大起大落，現在的她選擇看淡生活上的很多事，尤其是感情，但也強調：「所謂的看淡並不是要放棄！我們依然追求和享受美好的生活，我們依然會接受上天安排的好緣份，只不過現在的生理和心裡層面的正向追求，才是最重要的！要能理解和做到，真不容易，姐姐我可是『練』了很久啊...才開始慢慢體會！不管怎麼樣，還是一樣努力過活，要哭要笑，自己決定！」

或許，對於自己一人無能為力的事情，太執著反而累了身心，把力氣用在善待自己，在時間的催化下，成為更好的人。

2.運動維持健康和身材

人到了中年新陳代謝都會變慢，但林美貞身材一樣纖細、找不到什麼贅肉，一雙筆直美腿完全不輸少女，原來她常常靠打羽毛球瘦身，一打就是好幾個小時，還能增加新陳代謝、排汗排毒。