南韓人氣女星韓志旼，雖已37歲但身材及臉蛋保養得宜，是不少人心目中的「不老女神」。近日接下品牌代言的她，在網路上釋出全新形象照，在照片中小露性感及迷人燦笑，驚人美貌電暈一票粉絲。

今年以新作《HERE》再次吸引觀眾目光的韓志旼，多年來一直都是韓國飾品品牌「Goldendew」的最佳代言人，這兩日網路上公開多張全新形象照，只見她穿上短版低胸上衣露出燦笑展現飾品，凹凸有致的好身材也一併乍現，網友看了紛紛大讚「姐姐好有氣質」、「皮膚保持的真好」、「美慘了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Hanjimin（@roma.emo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 19 日 下午 8:24 張貼