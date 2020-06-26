HELLO KITTY＆蛋黃哥打卡區。（特力屋提供）

HELLO KITTY ＆蛋黃哥限量指定款圍裙加價購。（特力屋提供）

BRUNO手作冰淇淋機，750元。（台隆手創館提供）

元氣黃手動剉冰機，490元。（台隆手創館提供）

迎接熱辣夏日，宅在家避暑最實在，家居DIY涼感小物深受消費者青睞，業績飆漲3成，暑期手作市場大，也吸引家居通路特力屋開設相關暑期DIY課程。

台隆手創館推出一系列相關的製冰好幫手，包括無線電動隨行果汁杯、剉冰機、冰淇淋機、製冰盒、冰棒模具組等商品，不僅簡單易操作，可愛討喜的外觀，也深受大小朋友的喜愛，業者表示，像這類的DIY製冰小物，因應暑假即將來臨，購買的客層大多以家庭客居多，整體的銷售也較上月同期成長約3成。即日起至7月8日台隆電子會員單筆消費滿500元還可參加抽獎。

特力屋請來可愛霸主HELLO KITTY聯手打造反差萌的全新木作課程與DIY材料包，療癒又實用的期間限定手作課，搭配全台各限量300組聯名商品，讓KITTY鐵粉激動搶報「史上最萌手作課」，業者將木作轉化為可愛軟萌的實用生活小物，自3月底上市到5月為止，光是授權材料包的銷售量就占整體材料包的7成左右，今年6月再發表第二波聯名，以HELLO KITTY為主題的手作新課，搭配初學者也能輕易上手的三麗鷗DIY材料包，7月9日起至全台特力屋購買三麗鷗任一手作DIY課程或三麗鷗授權材料包，還以249元起加購特力屋限量的HELLO KITTY＆蛋黃哥圍裙。