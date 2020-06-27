今年年初因陸劇《下一站是幸福》受到注目的宋茜，纖細的身材讓女孩們很羨慕，身高168公分的他，體重維持在45公斤，其實他曾經透露自己是學舞蹈出身，所以腿部肌肉特別難瘦，來看看他是如何消除蘿蔔養出一雙筷子腿！

出道前宋茜曾透過魔鬼特訓瘋狂瘦身，因為公司通知即將出道，為了讓體態更好看，所以宋茜每天早上6點起床就去跑步2小時，回來以後吃一點簡單的食物，像是豆腐，或一個水果，就去公司練舞到深夜，然後回家就寢，也因為這樣努力讓他成功以姣好的身材出道。

在 Instagram 查看這則貼文 Victoria Song宋茜（@victoria02_02）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 5 日 上午 4:48 張貼

因為宋茜是學習舞蹈出身，所以腿部肌肉特別難瘦，他也曾在節目中分享瘦「肌肉腿」的秘訣，他在每次運動結束後和睡前，會自己用手多按腿部肌肉發達的地方，另外，每次運動完一定要拉筋，拉筋完以後就是要不停的自己狠狠的捏肉，肌肉自然就會軟化、沒那麼緊繃，腿部線條也就變得纖細好看。

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為了維持體態，宋茜對於飲食控制也很重視，他曾在節目中公開自己的減肥食譜，想要瘦小腹時會吃番茄、奇異果、香蕉等富含纖維和維生素的食物，並且避免太重口味的食物，就能降低攝取熱量，還能避免水腫，如此嚴格自我管理，也難怪在螢幕上的他會那麼亮眼了！

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