每個人都有自己的命運，有的人天生命就特別好，不管去哪裡都會有貴人相助，事事都特別順心，但是也有的人注定命運是特別苦的，一輩子都是勞碌命，沒有人關心和疼愛，一輩子都過著吃苦受累的生活，生活越過越不順。

▍1.金牛座

金牛座的女生是比較苦命的星座，由於金牛是一個比較慢熱的星座，在感情這個問題上缺乏主動表達的勇氣，所以他們在婚姻裡也是特別難以得到自己愛人的關心，走進婚姻的金牛都是特別命苦的，一輩子都在勞碌命，辛辛苦苦過一輩子，幾乎都是淚流滿面的日子比較多。

▍2.射手座

射手座的女生是特別自我的一個女生，很多時候他們都是對自己特別好，但是對別人就顯得比較冷淡一點，是一個把自己感情保留的特別好的一個星座，尤其是在感情裡的射手女，幾乎是不會為自己的感情付出一點點，也很難收穫到對方的愛，命運特別苦的一個星座，很難收穫幸福。

▍3.雙子座

雙子座的女生很花心，會把自己的感情分割好多份，往往很難專注於一個人，就算自己的感情會很簡單，不過他們都會把愛給大部分的人，雙子座的女生基本上婚姻都特別認真，很難在自己的婚姻裡得到幸福，婚姻中的雙子女特別坎坷，很讓人心酸。

▍4.水瓶座

水瓶座的女生對自己感情要求很高，一直都在尋找自己覺得最完美的愛情，但是他們幾乎都忽略了自己的缺點，他們都比較情緒化，沒有能力控制自己的情緒，對自己愛的人大呼小叫，婚姻裡感情相處的特別差，婚姻比較不幸的一個星座。基本上都沒有關心的愛人，一個人孤單無愛的生活著。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

※延伸閱讀：

※加入中時電子報Fashion粉絲團拿好禮：